تركيا تتراجع خوفا وتسحب سفينتها من شرق البحر المتوسط

قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات التركية سحبت سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" من منطقة شرق البحر المتوسط.

وأضافت أن "أنقرة" أعادت السفينة إلى ميناء أنطاليا، بعد مباحثات عقدت بين "أنقرة" و"أثينا" برعاية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ونشرت تركيا التي تبحث عن احتياطات الغاز والنفط في مياه تطالب بها اليونان، العضو في حلف شمال الأطلسي، سفينة استكشافية الشهر الماضي مدعومة بفرقاطات عسكرية.

وهددت دولة أوروبية تركيا بفرض عقوبات، ردا على استفزازاتها في شرق البحر المتوسط وانتهاكها لسيادة اليونان.

وأثار الحديث عن عقوبات مخاوف تركيا، فضلا عن الضغوط الدولية الأخرى بحسب الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد عبيدالله، الذي أكد لـ"الوطن"، أن "أردوغان" لن يمكنه الاستمرار أكثر من ذلك في تحدي المجتمع الدولي وانتهاك سيادة دول الجوار.

وأضاف: "تركيا باتت معزولة تحت حكم أردوغان وجلب لها العداء مع كل الشعوب تقريبا".