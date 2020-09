فيديو.. الاتصالات تنشئ أول نادي ذكي لرعاية الموهوبين بالألعاب الرقمية

View this post on Instagram

الألعاب الرقمية والوسائط التفاعلية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه والتسلية بل أصبحت وسيلة هامة تساهم بشكل فعّال في التثقيف وتطوير العملية التعليمية ونشر الوعي في كافة مناح الحياة.. لذلك سعدت بتفقدى أمس أعمال التطوير والإنشاءات داخل نادي الشركة المصرية للاتصالات بالمعادي حيث تتم أعمال إنشاء اكاديمية خاصة داخل النادي لرعاية الموهوبين والمتميزين من المبرمجين والمطورين في مجال الالعاب الرقمية ليكون أول نادي ذكي في مصر.