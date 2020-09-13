فيديو.. الاتصالات تنشئ أول نادي ذكي لرعاية الموهوبين بالألعاب الرقمية

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنشاء أكاديمية خاصة داخل الشركة المصرية للاتصالات بالمعادي، لرعاية الموهوبين في مجال الالعاب الرقمية ليكون أول نادي ذكي في مصر.

وقال وزير الاتصالات، عبر فيديو شاركه على صفحته بإنستجرام من زيارته لنادي المصرية للاتصالات: "الألعاب الرقمية والوسائط التفاعلية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه والتسلية بل أصبحت وسيلة مهمة تسهم بشكل فعّال في التثقيف وتطوير العملية التعليمية ونشر الوعي في كل مناح الحياةـ لذلك سعدت بتفقدي أمس أعمال التطوير والإنشاءات داخل نادي الشركة المصرية للاتصالات بالمعادي، حيث يتمّ العمل على إنشاء أكاديمية خاصة داخل النادي لرعاية الموهوبين والمتميزين من المبرمجين والمطورين في مجال الالعاب الرقمية ليكون أول نادي ذكي في مصر".