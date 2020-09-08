وزير الاتصالات: ندرس تقديم عروض جديدة على الإنترنت للطلبة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنّ الوزارة ستبحث مع شركات المحمول العاملة في مصر، تقديم عروض جديدة على الإنترنت لطلاب المدارس والجامعات، في ظل وجود نظام تعليمي جديد يعتمد بشكل كبير على "التعليم عن بعد".

وأضاف وزير الاتصالات، لـ"الوطن"، أنّ الهدف من بحث تقديم عروض على خدمات الإنترنت، تيسير العملية التعليمية عن بعد ونجاحها، وعدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أي أعباء مادية إضافية.

وفي منتصف مارس الماضي، اتفقت وزارة الاتصالات مع شركات المحمول الأربع العاملة بمصر في ظل انتشار فيروس كورونا وتعطل المدارس بسبب أزمة كورونا، توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20% للمستخدمين، لدعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، لشرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمي خدمات الإنترنت، لدعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.

وتضمن الاتفاق الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجهزة، لتقديم المحتوى التعليمي اللازم لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد، بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أي أعباء مادية إضافية، وجرى توفير منصات رقمية مجانًا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات من خلال التعاون بين وزارتي التربية التعليم، والتعليم العالي مع مشغلي التليفون المحمول بمصر بهدف دعم تيسير عملية التعليم عن بعد.