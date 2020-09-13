الزراعة: الأراضي الزراعية خط أحمر والتعدي عليها إرهاب

هنأ الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، الفلاحين بمناسبة عيد الفلاح المصري، موجها لهم نصيحة بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تعد عصب الاقتصاد القومي.

وقال عيسى خلال مداخلة مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إن الرقعة الزراعية خط أحمر والحفاظ عليها واجب وطني، والتعدي عليها جريمة في حق الأجيال القادمة، وإرهاب للشعب المصري وسلبا لقوته.

وتابع: "الأراضي الزراعية المصرية من أجود أنواع الأراضي، وهي الأرض السمراء التي ترسبت على مر السنوات من الطمي الذي كان يأتي مع فيضان النيل، قبل بناء السد العالي".

وأشار عيسى في ختام تصريحاته إلى أن حالات الاعتداء على الأراضي الزراعية أضرت بمساحة 400 ألف فدان منذ 40 سنة مضت، ومنذ عام 2011 حتى الآن تم التعدي على 90 ألف فدان.