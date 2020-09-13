عماد البهات يكشف كواليس لقائه الأخير بالراحل علي رجب: ضحك وعيش وجرايد

كشف المخرج عماد البهات كواليس لقائه الأخير مع المخرج الراحل علي رجب، الذي وافته المنية، أمس السبت، إثر إصابته بذبحة صدرية أودت بحياته.

وسرد "البهات"، تفاصيل هذه المقابلة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلاً: "آخر مرة شفنا بعض كانت من كام سنة، نزلت بلبس البيت وبالشبشب أجيب عيش من فرن جنب البيت، وأنا راجع فوجئت بصوت جهوري مميز جاي من ورايا، فيه مخرج كبير ينزل الشارع كده وكمان شايل عيش".

وتابع: "بصيت ورايا لقيت صاحب الصوت هو علي رجب، لابس شبشب هو كمان وبيشتري جرايد ورقية من اللي ماحدش بقى يشتريها، ضحكنا ودردشنا شوية بسخريته المعهودة على الحال المايل للفن اللي مقعد أغلبنا في بيوتهم".

واستكمل: "سألته إيه اللي جابه العجوزة، وعرفت إنه بايت عند ناس أصحابه وافترقنا على وعد بلقاء ماحصلش، الحال المايل ممكن يعمل فينا أكتر من كده يا علوة.. مع السلامة يا حبيبي".