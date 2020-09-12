منة فضالي ناعية علي رجب: الله يرحمه كان طيب

نعت الفنانة منه فضالي، المخرج علي رجب، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات، بشكل مفاجئ.

وكتبت منه عبر تويتر: "‏لا حول ولا قوه إلا بالله، المخرج علي رجب في ذمه الله، الله يرحمك كنت طيب، إنا لله وإنا إليه راجعون".

توفى منذ قليل، المخرج علي رجب حسبما قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ"الوطن".

وُلد "علي رجب" في 25 مارس 1964، بمدينة الإسكندرية، ودرس الهندسة بجامعة الإسكندرية، لكنه كان يهوى الفن، فقرر التحول للإخراج، فعمل في بدايته كمساعد مخرج في العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين، منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993، وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدى" و"حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999.

وفي عام 2000 أخرج أول أفلامه "شجيع السيما"، الذي قام ببطولته "أحمد آدم"، أتبعه بعدة أفلام، منها "صايع بحر" و"خالتى فرنسا" و"بلطية العايمة" عام 2008، كما أن له مسلسلاً وحيداً هو "الوديعة والذئاب"، وكان "رجب" يقوم باﻹعداد لفيلمه الجديد "قلب بريء".