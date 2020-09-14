زيارات متواصلة من الوزراء لدعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

شهد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، سلسلة من الزيارات الحكومية خلال الشهور الماضية لتقديم الدعم لمرضى السرطان، وذلك داخل المستشفى التى تم تجهيزها وفرشها بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم فى مجال الأورام، جميع الوزراء قرروا دعم المستشفى كلً على طريقته وبمجال عمله وتخصص وزارته بصورة دائمة، فقد كان أبرز زيارات المسئولين بالحكومة 2 رئيس وزراء وهما المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحالى، وعدد كبير من الوزراء.

من أبرز الوزراء الذين يساهمون بشكل متكرر فى دعم مرضى السرطان بالصعيد، حيث الدكتور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتى زارت المستشفى أكثر من مرة وأعلنت من قبل عن التخطيط لبدء إطلاق جمعية "أصدقاء مستشفى شفاء الأورمان بالخارج"، وذلك للمساهمة فى تقديم الدعم اللازم من التبرعات المادية والمعدات الحديثة من مختلف دول العالم، بدعم من المصريين المقيمين فى مختلف الدول الأجنبية والعربية، وأعدت المستشفى حفل صغير بمناسبة زيارة الوزيرة بعد أيام قليلة من التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية، وشاركت الوزيرة والمحافظ فى تقطيع "تورتة" العام الأول للمستشفى وسط سعادة وحفاوة من الأطباء والموظفين بالمستشفى، وأكدت أنها ستواصل متابعتها لكل كبيرة وصغيرة داخل المستشفى لكى تقدم لها كل الدعم اللازم بمشاركة أبناء مصر بالداخل والخارج.

أما فى جانب وزارة الثقافة فلم يتوانى وزير الثقافة الماضى الكاتب الصحفى حلمى النمنم وقرر زيارة المستشفى فى بداية تجهيزها قبل الإفتتاح رسمياً خلال فترة توليه الوزارة وقتها، كما حظيت المستشفى على دعم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وعددا من قيادات وزارة الثقافة، للمستشفى ومرضى السرطان فى الصعيد، وأهدت إدارة المستشفى درع شفاء الأورمان الوزيرة تقديرا لمجهوداتها ودعمها للمستشفى وللمرضى، كما التقطت الوزيرة والوفد المرافق لها صورا تذكارية بالمستشفى، وقالت الوزيرة خلال الزيارة، أنها فخورة بوجود صرح طبى عملاق بهذه الإمكانيات الكبيرة على أرض مصر، وأضافت أن وزارة الثقافة بكل قياداتها وموظفيها تدعم المستشفى التى تخدم المرضى فى محافظات الصعيد وتقدم لهم خدمة مجانية بجودة عالية.

كما زار المستشفى المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، ومصطفى بكرى عضو مجلس النواب، لمتابعة العمل داخلها فى خدمة مرضى الصعيد بالمجان، وكان فى استقبالهم الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، والذى رحب بتلك الزيارة التى تمثل دعم كبير لأول صرح طبى لعلاج السرطان بالمجان فى الصعيد، وأكد لهما أن إدارة المستشفى تثمن الدور الكبير الذى يقوم به قيادات الدولة لدعم المستشفى التى تقدم خدمات طبية مجانية بمستويات أوروبية لمرضى محافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد.

وقال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يعلم الكثير عن المستشفى ويتابع خطواتها المختلفة للتخفيف عن مرضى السرطان، ومدى قدرتها فى دعم ومساعدة الحكومة فى طريق السياحة العلاجية بمصر للتأكيد على الدور الحضارى لمصر أمام العالم أجمع.

كما شهدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة، توقيع عقد البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بين جمعية الاورمان والشركة المنفذة بقيمة 130 مليون جنيه وذلك بمقر الوزارة وذلك لتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان لمرضى الأورام من الأطفال والبالغين فى محافظات الصعيد بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية وبحثية متكاملة وبرامج للتوعية العامة والاكتشاف المبكر من أجل رفع نسب الشفاء، والتى تم تشغيلها تجريباً خلال الفترة الماضية.

وفي زيارة داعمة من قيادات وزارة التضامن الإجتماعي، إستقبلت مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر زيارة مميزة قائدتها الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الإجتماعي، ومحمود فاروق وكيل وزارة التضامن بالأقصر، وقيادات الوزارة، للمساهمة في تقديم الدعم للمستشفي والمرضي الذين يتلقون العلاج المجاني داخلها، وكذلك بحث سبل التعاون لتقديم الدعم بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة من قبل الوزارة لأول صرح طبي مجاني في صعيد مصر لعلاج مرضي السرطان بالمجان تماماً.

كما ساهمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى دعم المستشفى، وذلك بحضور مؤتمر الأورمان الاول للتنمية المستدامة الذى انطلقت فعالياته بمعبد الاقصر مؤخراً، وأكدت على أن الاستدامة احد اهم أهداف الامم المتحدة الانمائية ان لم تكن اهمها على الاطلاق، والتوقف امام كلمة استدامة يجعلنا نصحح خطا كبير يقع فيه معظمنا وهو اننا نختزل مهفوم الاستدامة في معنى اننا مكملين فيما نقوم به من تنمية وهذا تعريف خطأ، الاستدامة تعنى في مفهومها الواسع استثمار جيد للموارد الطبيعية ونحن نخطط وننفذ خطط التنمية نستهلك تربة نستهلك مياه نستهلك طاقة ونحن نسير في طريق الاستهلاك هذا لابد ان توقفنا كمية الموارد الطبيعة التى نستخدمها وهل نحن نستخدم حقنا فقط ام نجور في الاستخدام على حق اولادنا والاجيال القادمة.

كما زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار دعم الحكومة للمستشفيات الخيرية التي تقدم خدماتها بالمجان لمرضى السرطان بجنوب الصعيد، وللتعرف على تجهيزات وإمكانيات المستشفي وما تقدمه من خدمات طبية لعلاج مرضي السرطان بالصعيد.