عاجل.. حكومة الاحتلال تصوت على الإغلاق الشامل بسبب كورونا

تبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من خلال التصويت في قرار المجلس الوزاري المصغر لشؤون فيروس كورونا نحو إغلاق شامل في إسرائيل على جميع نواحي الحياة فترة الأعياد اليهودية؛ لوقف انتشار فيروس كورونا.

وتواجه الخطة معارضة شديدة من قبل عدد من الوزراء لأن من الممكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد، لكن وزير الصحة يولي إدلشتاين متمسك بتطبيق الخطة بحذافيرها دون إحداث أي تغيير عليها نظرا للوتيرة العالية لانتشار الفيروس التي رصدت في الأيام الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في المرحلة الأولى من الإغلاق والتي تستمر أسبوعين فإنه سيسمح للمواطنين بالتحرك ضمن مسافة 500 متر في محيط سكنهم، كما سيجرى إغلاق المدارس ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.

وبموجب الخطة فإنه يتم إغلاق جميع المصالح والمؤسسات التي تستقبل جمهور، إن كانت تجارية، ثقافية، ترفيهية وسياحية باستثناء الخدمات الضرورية مثل محلات بيع الأغذية، الصيدليات، النظارات الطبية ومحلات بيع منتجات النظافة.

كما سيجرى إغلاق جميع المطاعم ويسمح لهم بالبيع عن طريق الإرساليات، بينما سيبقى مطار "بن جوريون" مفتوحا لكن سيتم تقليص نشاطه.

وبموجب الخطة سيسمح بالصلاة لمجموعات لا يتعدى عددها العشرة أشخاص داخل دار العبادة و20 شخصا في الأماكن المفتوحة.

وفي المرحلة الثانية من الخطة سيجرى تقليص 30% من الموظفين في أماكن العمل في القطاع العام والقطاع الخاص، كما سيجؤى تقليص حركة المواصلات العامة في كل المراحل تماشيا مع حجم الإغلاق.

وتواجه الخطة منذ الإعلان عنها الخميس المنصرم معارضة من قبل أصحاب المصالح التجارية في إسرائيل الذين تضرروا جراء الإغلاق أثناء الموجة الأولى من انتشار الفيروس، حين نظموا عددا من المظاهرات والاحتجاجات في أنحاء إسرائيل.

ويقولون إن الإغلاق الجديد سيدمر مصالحهم ويلحق ضررا كبيرا بها إذ يأتي خلال فترة بذلوا فيها مجهودا كبيرا للانتعاش مجددا.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت، قبل أيام، إن عددا من رؤساء أقسام فيروس كورونا في المستشفيات الإسرائيلية حذروا كبار مسؤولي الصحة بأنهم ​​على وشك الانهيار.

وأضافوا: "الضغوط علينا لا تطاق في هذه المرحلة، حتى الشتاء القريب يمكن أن نصل إلى واقع مشابه لحالة المستشفيات في شمال إيطاليا في بداية تفشي كورونا".

وتابعت الصحيفة أن رؤساء الأقسام أكدوا أن إسرائيل تمر بالفعل بوقت عصيب، ولا يعرف كم من الوقت ستتمكن من الصمود على هذا النحو.

ولفتوا: "تجاوزنا الخط الأحمر منذ فترة طويلة، الزيادة السريعة في عدد المصابين أمر مقلق للغاية، الناس يتصرفون دون وعي لخطورة الموقف".