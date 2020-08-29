بالأرقام.. كورونا يتفشى من جديد في إسرائيل وارتفاعا عدد الإصابات

للمرة الأولى، منذ أوائل الشهر الماضي، تسجل إسرائيل أكثر من ألفي حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، حيث أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأنه تم تشخيص 2068 حالة إصابة جديدة، وفقًا لما نشرته هيئة البث الإسرائيلية «مكان».

وترصد «الوطن» إحصائيات الإصابات بكورونا في إسرائيل:

- 20444 مصابا بكورونا

- 426 في حالة خطرة.

- 118 على جهاز التنفس الاصطناعي.

- 891 حالة وفاة حتى الآن.

- 90158 عدد المتعافين.