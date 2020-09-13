"البحوث الإسلامية" يطلق "افهم صح" لمواجهة المفاهيم الخاطئة

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إطلاق حملة توعوية بعنوان "افهم صح"، للتوعية بالمفاهيم الصحيحة في مختلف المجالات المرتبطة بحياة الناس، سواء ما كان يتعلق منها بموروثات ثقافية قديمة أو عادات مجتمعية لا تناسب الواقع الحالي، أم ترتبط بأفكار دينية وعقدية بعيدة عن صحيح الدين، ضمن جهود الأزهر الشريف في نشر التوعية المجتمعية الشاملة، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتُنفذ الحملة إلكترونيًا وبمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف من خلال لقاءاتهم المباشرة مع الجمهور.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنّ الحملة تستهدف تصحيح ما اختلط على الناس من أفكار خاطئة في المجالات المختلفة، بعدما تحولت هذه الأفكار لدى البعض إلى اعتقاد يترتب عليه توجهات وسلوكيات تضر بالمجتمع وأفراده، وهو ما سيتم معالجته خلال فعاليات الحملة، من خلال طرح المفهوم الخاطئ وما يترتب عليه من أضرار، مع بيان المفهوم الصحيح له بأدلة عقلية ونقلية تحقق الهدف من الحملة والذي يتمثل في الوصول إلى مجتمع مستنير قادر على أن يعي كل ما يدور حوله ويرتبط بحياته ومجتمعه.

وأضاف عيّاد أنّ الحملات التوعوية تأتي انطلاقًا من الدور التوعوي المهم لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، والذين تقع عليهم مسؤولية كبيرة في تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى الناس، من خلال تواصلهم المستمر مع جميع فئات المجتمع المصري، إضافة لرسائلهم التي تخاطب واقع الناس وتصب في صالح خطة البناء الإيجابي للمجتمع.

وأوضح الأمين العام أنّه من ضمن أهداف الحملة، المواجهة الحاسمة لظاهرة الشائعات التي ينساق الناس في بعض الأحيان خلفها رغم ما تثيره من فتن في المجتمع وتؤثر على أمنه واستقراره.