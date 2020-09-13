"الأهلي المتحد" الأعلى سعرا لشراء الدولار بمنتصف التعاملات

شهد سعر شراء الدولار مقابل الجنيه المصري منتصف التعاملات اليومية تباينًا، في البنوك وشركات الصرافة.

ورصدت "الوطن"، سعر شراء الدولار في 7 بنوك "مصر إيران للتنمية، قناة السويس، المصرف المتحد، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني" أقل سعرا للشراء في قائمة البنوك بـ15.70 جنيه.

وسجّل بنك "الأهلي المتحد"، أعلى سعرا للشراء بـ15.75جنيه، فيما استقر في بنوك "مصر، الأهلي المصري، عودة، الكويت الوطني، المصرى لتنمية الصادرات" عند 15.72 جنيه للشراء.