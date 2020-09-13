"صديق": برجا أهالي مثلث ماسبيرو من 18 طابقا و10 مصاعد والتشطيب لوكس

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن العمل قارب على الانتهاء ببرجي مثلث ماسبيرو، المخصصان لعودة سكان المنطقة ممن وافقوا على خيار العودة.

وأوضح "صديق" في تصريحات لـ"الوطن"، أن بعض سكان مثلث ماسبيرو فضلوا الحصول على تعويض ومغادرة المنطقة، وتم حساب الغرفة بـ100 ألف جنيه، ومن ثم فإن من لدية غرفتان وصالة حصل على 220 ألف جنيه، يستطيع بجزء منها الحصول على وحدة إسكان اجتماعي وأن يدخر الباقي، وهناك من فضل الحصول على وحدة في الأسمرات، وعوضنا بعضهم بفارق ما بين تقيين وحداتهم الأصلية ووحدة الأسمرات.

وذكر أن الفئة الثالثة، وعددها 913 أسرة فضلت العودة عقب انتهاء العمل بالمنطقة، وحصلت على قيمة إيجارية تقدر بـ30 ألف جنيه عن العام لمدة ثلاث سنوات، وستعود لوحدات جديدة بمثلث ماسبيرو عقب انتهاء العمل.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بدء العمل في المنطقة ببناء عمارات لقاطني مثلث ماسبيرو الأصليين، ممن اختاروا العودة مرة أخرى بعد انتهاء العمل في المشروع في غضون ثلاث سنوات، حيث بدأت الأبراج المخصصة لهم ترى النور بالفعل، وهما برجان يطلان على شارع 26 يوليو، وكل واحد منهما مكون من 18 طابقًا، وذو 4 مداخل، و10 مصاعد، مشيرًا إلى أن تلك المباني على أعلى معايير الرفاهية، قائلًا "كل واحد منا يتمنى الحصول على وحدة بتلك المواصفات".

وذكر "صديق"، أن صندوق العشوائيات هو من يقوم ببناء هذه الأبراج، مضيفًا "كان أهم أولوياتنا أن نفي بوعدنا بعودة سكان المنطقة لمساكنهم في الموعد الذي وعدناهم به".

يُذكر أن المساحة الكلية المخصصة لمشروع الأبراج هي 6.2 فدان، ويتكون المشروع من دور بدروم وجراج سفلي بمسطح 19220 م2، وسعة 353 سيارة، ودور أرضي تجاري بمسطح 16970 م2، ودور أول جراج علوى بمسطح 15800 م2، وسعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة مثلث ماسبيرو على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورًا سكنيًا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورًا سكنيًا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضى تجاري، و15 دورًا متكررًا بإجمالي مسطح 10200 م2.