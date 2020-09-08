صديق: مصر بلا عشوائيات نهاية 2020.. وتلك شروط الحصول على وحدات بديلة

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق العشوائيات، أن مصر ستكون بلا عشوائيات خطرة بنهاية 2020، حيث انتهينا من 296 منطقة غير آمنة.

وقال في حوار لـ"الوطن"، إن إزالة أي منطقة لا تتم إلا بعد نقل السكان إلى مناطق أفضل، ولكن البعض يتحايل للحصول على أكثر من وحدة سكنية.

وإلى نص الحوار:

-إلى أين وصلنا في تطوير المناطق العشوائية الغير آمنة والغير مخططة حتى الآن.. ومتى سنرى مصر بلا عشوائيات؟

بدأنا العمل على 357 منطقة عشوائية غير آمنة، انتهينا بالفعل من 296 منطقة، والمتبقي 61 منطقة، بإجمالي 240 ألف وحدة سكنية، انتهينا 157 ألف وحدة وباقٍ 75 ألف وحدة، بتكلفة 38 مليار، أنفقنا منها 27 مليارًا بدون حساب قيمة الأرض التقديرية والتي قدرت بـ23 مليار ونصف، ليصبح الاجمالي 61 مليار جنيه، أما المناطق الغير مخططة ستصل تكلفتها 318 مليار جنيه على 10 سنوات، بما تشمله من طرق وخدمات وبنية تحتية وأسواق عشوائية.

نحن لدينا 160 ألف فدان اجمالي المسطح العمراني بالمدن المصرية، يوجد بها 105 ألف عشوائي بـ306 ألف نشاط يتم التعامل معها ببناء أسواق جديدة في نفس المناطق، فمن المستحيل نقل السوق العشوائي بعيدا عن مستهلكيه، لان النتيجة ستكون عودته بشكل أسوأ.

- تداول بعض الصور عن هدم منازل بمنطقة عزبة الصفيح ولا يزال قاطنوها مقيمين بها ما مدى صحة تلك الصور؟

لا نقوم بإزالة المبنى أو العقار إلا بعد نقل أصحابها المستحقين إلى مسكن آمن أفضل مما كان فيه، وهو ما كنا نشهده، حتى أن بعضهم بعد أن يستقر بهم الحال يقولوا لنا نصا: "لماذا تركتونا في العشوائيات؟"، وما يروجه الإخوان وغيرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هدم البيوت على رؤوس أصحابها وتداول صور مكذوبه لخلق حالة من البلبة، هو أمر لا أساس له من الصحة؛ وهناك بعض الاستغلاليين والمدعين يقومون بتزوير أوراق للإدعاء بأحقيتهم في تعويض شقق بديلة، وهو أمر شاهدناه بأن يكون هناك عشر وحدات يتم إزالتها، ونجد أن المطالبين بالتعويض 30 أسرة أو أكثر.

وصل الأمر إلى إن نجد البعض يدعي وجود 10 أسر في غرفة واحدة، وهو أمر منافي للمنطق، وفي بعض الحالات قام الزوج بطلاق زوجته ومن ثم يعقد عليها عرفيا حتى يحصلوا على وحدتين بدلا من وحدة واحدة، وحالات أخرى يتم فيها عمل عقود إيجار مزورة.

كل تلك الحالات تندرج تحت التلاعب الذي نقوم بكشفة بمنتهى السهولة، ولا نمنح العقارات إلا بعد دراسات حالة مستفيضة، والرجوع لشهادات الميلاد وإثباتات عن الانتماء للمنطقة.

- ما المعايير التي يتم منح الوحدات بها؟

الوحدة يتم تعويض قاطنيها بوحدة مماثلة فمن غير المنطقي أن يقوم شخص بالمطالبة بوحدات له ولابناءه الذكور لتزويجهم فيها مستقبلا.

- ماذا لو كان العقار الذي تم ازالته يقطنه أب وقام بتزويج عدد من أبنائه في محل سكنه؟

في تلك الحالة لكل واحد منهم وحدة بديلة طالما كل منهم فرد بالغ وعاقل ومستقل.

- بعض قاطني الاسمرات تخوفوا في البداية من أن يكون نقلهم سيشكل قطع لمصدر رزقهم في المشاريع المنزلية.. كيف واجهتم تلك المشكلة؟

نخلق في كل تجمع سكاني جديد فرص عمل لقاطنيه، ونجحنا بالأسمرات في توفير 1000 فرصة عمل لسيدات عاملات ومصانع يتم تصدير منتجاتها من سجاد وملابس وغيرها، وهو ما يؤكد جودة تلك المنتجات حتى أنها تصبح جديرة بالتصدير، فهدفنا البشر قبل الحجر، نحن نحاول توفير حياة كريمة لقاطني المناطق الغير آمنة ونبني الشخصية عقليًا وثقافيًا ورياضيًا، حيث كلفنا بتشكيل لجنة عليا برئاسة الصندوق، وبالتعاون مع مجموعة من أجهزة الدولة الرقابية العامة، وهذا لمتابعة ورصد المشاريع كل 3 اشهر لحل المشكلات بها، ورفع مستوى سلوك الفرد والمواطن للحفاظ على آدميتها وشكلها الحضاري.

أبناؤنا في المناطق العشوائية كانوا ذهب يعلوه التراب، وبمجرد إزالة الأتربة عاد الذهب لبريقة من جديد؛ ولكم أن تتخيلوا أنه في عام واحد حققوا 19 ميدالية في الكونج فو و72 ميدالية على مستوى القاهرة و19 أخرى على مستوى الجمهورية.