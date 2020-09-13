عاجل.. مقتل 8 جنود أتراك وإصابة 11 على يد سيدات شمال العراق

ذكر المركز الإعلامي لقوّات الدفاع الشعبي (HPG)، أمس السبت، أنّ 8 جنود أتراك قتلوا وأصيب 11 آخرون في عمليّات لمقاتلي ومقاتلات الكريلا ضدّ جيش الاحتلال التركي في إطار معركة حفتانين التي تجري في جنوب إقليم كردستان شمال العراق.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن وحدات المرأة الحرّة «YJA»، شنت سلسة من الهجمات على مواقع الجيش التركي في محيط تلّة «مهابير» وتمّ تدمير تحصينات للجيس التركي، إلى جانب قتل 5 جنود وإصابة 7 آخرين، فيما سارعت قوّات الجيش التركي إلى قصف محيط المنطقة بالصواريخ وقذائف الهاون، ونقلت مروحيّات قتاليّة جثث القتلى والمصابين وفقا لموقع تركيا الآن.

وأشار البيان إلى عمليّة لمقاتلي «الكريلا»، حيث استهدفوا فيها وحدات عسكريّة تركيّة في محيط تلّة كاتوسول، وأسفرت العمليّة عن تدمير مدرّعة عسكريّة ومقتل 3 جنود أتراك وإصابة 4 آخرين.

ولفت بيان قوّات الدفاع الشعبي إلى أنّ اثنين من مقاتلي الكريلا لقيا حتفهما خلال عمليّة ضدّ جيش الاحتلال التركي، في 11 أغسطس الماضي، في ناحية خانتور، حيث شنّت طائرات حربيّة تركيّة غارات جوّية على المنطقة، «أسفرت عن استشهاد اثنين».