العراق: تركيا تقوم بأعمال استفزازية في إقليم كردستان

قال الدكتور أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، إن تركيا تقوم بأعمال استفزازية أحادية الجانب في إقليم كردستان العراق شمالا، ولا تقوم بأي تنسيقا مع الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد، "نحن نُحمل الجانب التركي تبعات الخسائر المدنية والبنية التحتية هناك، ولدينا الكثير من أوراق الضغط، ولكننا نرى أن الحل السياسي مازال قادرا على نزع فتيل هذه الأزمة"، مضيفا أن الأولوية حاليا بالنسبة للعراقيين محاربة الإرهاب وداعش، وقدوم الاستثمار للعراق والملف الاقتصادي.

ورد "الصحاف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، على سؤال "هل تثق العراق في وعود تركيا؟"، فرد: "نحن نثق في تعريفنا لقاعدة مصالحنا الوطنية، حينما يُدرك العراقيون ما يريدون، ويتم التنسيق بينهم سياسيا ودبلوماسيا حول المصالح العراقية، وفي مقدمتها السيادة العراقية، ففي هذه الحالة يكون هناك إمكانية للحلول، الحوار السياسي هو الذي يُفضي إلى مصالح مشتركة، الحوار كفيل بإيجاد ممرات لأي عائق يواجه طرفين، لذا مازلنا نتمسك بمعايير وقواعد العمل الدبلوماسي لأننا نرى فيها الخط الأول والأخير للتعبير عن مصالح العراق".

وحول تواجد 30 قاعدة عسكرية لتركيا في العراق، قال "الصحاف": "القوات المسلحة العراقية على اختلاف صنوفها وتشكيلاتها، تلاحق عصابات داعش التكفيرية، والإجراءات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بأعلى مستوياتها، كما أننا لا نزال ننشد الحل السياسي والدبلوماسي ونأمل أن يكون هذان الممران كفيلان بخفض التوتر السياسي القائم في وقت قريب".