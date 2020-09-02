  رئيس إقليم كردستان: أي تهديد تتعرض له بغداد تهديد لمدن الإقليم

أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الأربعاء، أن أي تهديد تتعرض له العاصمة العراقية بغداد هو تهديد لمدن إقليم كردستان.

وقال البارزاني، خلال لقائه اليوم رئيس تحالف (عراقيون) عمار الحكيم، بحضور عدد من أعضاء الهيئة القيادية للتحالف: "أزمة تنظيم داعش الإرهابي أثبتت أن اربيل معنية بكل ما يجري في بغداد، ودفعت البعض إلى مغادرة فكرة أن كردستان غير معنية"، مشيرا إلى أن أي تهديد تتعرض له بغداد هو تهديد لمدن الإقليم والعكس صحيح.

وشدد رئيس إقليم كردستان، على ضرورة إيجاد حل للمشاكل العالقة بين بغداد واربيل والذهاب إلى حلول حقيقية وجذرية منطلقة من تمتع جميع الأطراف بالإرادة السياسية للحل، مجددا دعمه لحكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، حسبما ذكر بيان لمكتب الحكيم، نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية

من جانبه، قال الحكيم إن "المرحلة الحالية تحتاج الى عقد اجتماعي جديد يلحظ تحديات المرحلة والمتغيرات التي طرأت"، لافتا إلى أن بعض المشاكل سببها النظام السياسي الذي يحتاج إلى تطوير.