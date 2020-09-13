"المتعافون من المخدرات" يستهدف 800 ألف شاب و250 ألف مجند سنويا

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قبل قليل، أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطي المخدرات ضمن مشروع مودة الذي تنفذه الوزارة، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، في ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وذلك بمقر وزارة التضامن في العجوزة.

ويشهد حضور اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمشرف على مشروع "مودة"، للشباب المقبلين على الزواج.

ويستهدف المشروع الجديد، ما يلي:

ـ 800 ألف شاب سنويا.

ـ الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية من ( 18 إلى 25 عاما).

ـ طلبة الجامعات والمعاهد العُليا (480 ألفا) يتم تخريجهم سنويا في 69 جامعة/ أكاديمية حكومية وأهلية ودولية.

ـ المجندون في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وعددهم نحو 250 ألف مجند.

ـ مكلفو الخدمة العامة التي تشرف عليهم وزارة التضامُن الاجتماعي وعددهم 40 ألف شاب وشابة سنويا.

ـ المتزوجون المُترددون على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى (نحو 212 مكتب تابع لوزارة العدل على مستوى ربوع الجمهورية).