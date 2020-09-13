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محمود مسلم

خطة لرفع بؤر وتراكمات القمامة بمركز ومدينة طوخ

كتب:

حسن صالح
01:59 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

أعطى أحمد الوزيري، رئيس مركز ومدينة طوخ تعليمات للعاملين بالمحطة الوسيطة لجمع القمامة في طوخ برفع وتفريغ المحطة أولا بأول، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لرفع كل التراكمات وبؤر تجمع القمامة واستمرار رفع كل المخلفات على مدار اليوم؛ ونقلها إلى المدفن الصحي بأبو زعبل للتخلص الأمن منها، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وكذا الاهتمام بمنظومة النظافة في شوارع المدينة ورفع المخلفات بشارع مصرف الحصة أمام الإدارة التعليمية للقضاء على بؤر القمامة.

جدير بالذكر أن مساحة المحطة الوسيطة بطوخ على مساحة 4861م2 وتم إنشائها بتكلفة إجمالية 10.5 مليون منهم 7 ملايين معدات وتعمل المحطة بطاقة استيعابية 400 طن يومي تخدم مدينة طوخ والقرى وتقلل الرحلات إلى المقلب العمومي.

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