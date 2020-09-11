عاجل.. السيسى يهنئ ملك البحرين باتفاق السلام مع إسرائيل
كتب:
محمد ابو عمرة
08:24 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
الرئيس السيسى
قال السفيربسام راضي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتصل مساء اليوم بالشيخ حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين للتهنئة علي خطوة السلام التاريخية التي قامت بها الشقيقة البحرين والتي ستفتح آفاق تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.
من جانبه اعرب الشبخ حمد بن عيسي عن خالص تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من الرئيس ولجهود سيادته لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة امتدادا للدور المصري التاريخي الرائد لنشر السلام في منطقة الشرق الاوسط.