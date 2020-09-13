شكوى تطالب الأعلى للإعلام بوقف تراشق البرامج الرياضية واتهامات التخابر

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من أحد المواطنين، يطالب فيها بضرورة التصدي لمخالفات البرامج الرياضية ووقف التراشق والاتهامات بالجاسوسية والتخابر.

وأشارت الشكوى إلى أن هناك تصريحات تُبث من خلال إحدى قنوات الأندية، وتُوجه فيها اتهامات بدون دليل أو سند، فضلًا عن بذاءات وإهانات وألفاظ خادشة، مطالبة بمواجهة هذه المخالفات.

وقالت الشكوى: "هناك من يتطاول ويخوض في الأعراض دون اعتراض أو حساب، وللأسف من خلال قناة رياضية تخضع لرقابتكم، أين أنتم.. وما سبب الصمت المريب الذى أفقد المجتمع ثقته فيمن يراقب ويعاقب؟!، يرجى مراجعة ما تم ويتم، والقيام بالدور المناط للمجلس بشأنه وهو الإصلاح دون تأثير الانتماء".