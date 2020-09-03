12 منصبا تقلدهم ثالث أمين عام في تاريخ الأعلى للإعلام.. تعرف عليها

12 منصبا تقلدهم المستشار أحمد عبدالعزيز، قبل أن يقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تعيينه في منصب الأمين العام الجديد للمجلس في اجتماعه أمس برئاسة كرم جبر، خلفا للدكتور عصام فرج، ليكون بذلك ثالث أمين عام في تاريخ المجلس الذي أنشئ بموجب الدستور عام 2017.

والمستشار أحمد عبدالعزيز، حصل على ليسانس الحقوق عام 2006، وحصل على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة الزقازيق عام 2008، ثم حصل على درجة الدكتوراة في القانون الدولي العام عام 2018.

وتدرج "عبدالعزيز"، في عدة مناصب في مجلس الدولة قبل تعيينه أمينا عاما للمجلس على النحو التالي:

1-عُين بعد تخرجه مستشارا بمجلس الدولة عام 2006.

2-عمل بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري.

3- عمل مستشارا بالمحاكم الإدارية

4- عمل بالمكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة.

5- عمل بالأمانة العامة لمجلس الدولة

6- انضم للمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة

7- عمل بالمحاكم الإدارية بمجلس الدولة

8- تولى رئاسة إحدى دوائر هيئة مفوضي الدولة

9- كما انتدب مستشارا قانونيا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

10- انتدب كمستشار قانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

11- تولى رئاسة مجلس تأديب أعضاء هيئة تدريس الجامعة البريطانية

12- انتدب كمستشار قانوني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.