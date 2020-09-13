9 خدمات للشهر العقاري عبر بوابة الحكومة المصرية

تقدم بوابة الحكومة المصرية الخدمات التي تتيحها وزارات الدولة المختلفة من خلال شبكة الإنترنت، إذ يمكنك بسهولة وبسرعة الانتقال للخدمة التي تريدها ومعرفة الأوراق المطلوبة منك أو الإجراءات التي تنفذها لتحقيق الخدمة، وتصنف الخدمات بشكل يعتمد على الخدمة المقدمة والمستفيد منها، والجهة مقدمة الخدمة، ما يسهل على المستخدم (مواطن، شركة، مستثمر، إلخ) الوصول إلى الخدمة المرغوبة.

وتستعرض "الوطن" خدمات الشهر العقاري التي تقدمها بوابة الحكومة المصرية للمواطنين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خدمات مكاتب الشهر العقاري

مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (المراجعة الفنية). إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها. تصوير المحررات التي يطلب شهرها. حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها. إعطاء الشهادات العقارية. إعداد فهارس المحررات التي تشهر. التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي الإدارة العامة للمحفوظات. إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها. الترخيص بالاطلاع، كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية، وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.

تكاليف خدمات الشهر العقاري المقدمة من خلال بوابة الحكومة المصرية

ويستفيد من هذه الخدمة جميع المواطنين المصريين والأجانب المقيمين وذوي المصلحة أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي، والدفع عند الاستلام في مكتب الشهر العقاري.