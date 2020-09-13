خدمات تقدمها بوابة الحكومة المصرية.. توثيق وحجز تذاكر ودفع فواتير

يوفر موقع بوابة الحكومة المصرية الخدمات التي تقدمها وزارات الدولة المختلفة من خلال شبكة الإنترنت، إذ يمكنك بسهولة وبسرعة الانتقال إلى الخدمة التي تريدها ومعرفة الأوراق المطلوبة منك أو الإجراءات التي تنفذها لتحقيق الخدمة، وتصنف هذه الخدمات بشكل يعتمد على الخدمة المقدمة والمستفيد من الخدمة والجهة مقدمة الخدمة، ما يسهل على المستخدم (مواطن، شركة، مستثمر، إلخ) الوصول إلى الخدمة المرغوبة.

وتستعرض "الوطن" الخدمات التي تقدمها بوابة الحكومة المصرية للمواطنين على النحو التالي:

خدمات بوابة الحكومة المصرية

تقدم البوابة عبر موقعها الإلكتروني الذي يمكنك تصفحه من هنـــــــا، العديد من الخدمات للأسر والأطباء والأحياء والمصريين بالخارج والطلاب وذوي الإعاقة والمحامين والمسافرين والمستثمرين وهي على النحو التالي:

يمكن للباحثين عن الوظائف متابعة الوظائف الحكومية الشاغرة عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، أو تسجيل رغبتهم بالعمل في وزارة القوى العاملة.

وتقدم البوابة للطلاب العديد من الخدمات الخاصة بالتنسيق وتسجيل رغبات الجامعات واختبار القدرات وطلبات تقليل الاغتراب والحصول على نتائج التنسيق والتقدم لمعادلات الدرجات العلمية.

وفيما يخص المسافرون، تقدم البوابة تسجيل طلبات حجز تذاكر القطارات أو الطيران والاستعلام عن حالة رحلة الطيران والجدول الزمني للقطارات وطلب تأشيرة دخول دولة أجنبية.

أما بالنسبة للمواطنين بشكل عام، تقدم البوابة عدد من الخدمات، أهمها الاستعلام عن فواتير الكهرباء والمياه والغاز وإدخال قراءات العدادات الثلاثة والخدمات المرورية، وتقديم طلبات الحصول على المستخرجات الرسمية مثل شهادة الميلاد وقيد الزواج والطلاق والوفاة والرقم القومي وبدل فاقد المستخرجات الرسمية.

أكثر خدمات بوابة الحكومة المصرية استخدامًا

خدمة حجز تذاكر القطارات

وتسمح هذه الخدمة بحجز تذاكر القطارات ودفع قيمتها عن طريق الإنترنت، إذ يمكن الدفع عن طريق كارت الفيزا أو كارت ماستر، وأيضًا عن طريق ماكينات نقط الدفع (فوري)، نظير رسوم إضافية 4% من قيمة كل تذكرة.

ويمكن حجز التذكرة قبل موعد السفر بـ48 ساعة وليس أقل على جميع الخطوط، لكن الحجز متوفر بالدرجتين الأولى والثانية مكيف فقط، كما يمكن إلغاء الحجز ويتم استرداد قيمة التذكرة مخصومًا منها مصروفات إدارية، على أن يتم ذلك قبل موعد السفر بمدة 48 ساعة ويتم خصم مبلغ 20% من قيمة التذاكر (لن يسمح بالإلغاء قبل السفر بمدة تقل عن 48 ساعة).

خدمات فواتير الكهرباء

هناك عدة خدمات يمكن الحصول عليها لبعض المناطق وجار العمل لنشرها في باقي المناطق، وهي: تسجيل طلب توصيل عداد، تسجيل طلب فحص عداد، تسجيل طلب نقل عداد، تسجيل طلب رفع قدرة عداد، تسجيل طلب تأجيل اشتراك، الاستعلام عن موقف طلب ويوجد خدمتان لجميع المشتركين، وهما: الاستعلام عن فاتورة وسدادها (عن طريق الفيزا)، وشكاوى واستفسارات.

ويستفيد من الخدمات جميع المشتركين مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، علمًا بأنّ تسجيل الطلبات والاستعلام عن فاتورة يتم دون مقابل، ولكن سداد الفاتورة عن طريق كارت الفيزا فيوجد رسوم إضافية علي الفاتورة تبلغ 1.75% من قيمة الفاتورة بحد أدني 2 جنيه مصري.

خدمات التوثيق

اختصاصات مكاتب التوثيق وفروعها:

- تلقى المحررات وتوثيقها عدا عقود الزواج والشهادات الطلاق والرجعة الخاصة بالمسلمين المصريين وغير المسلمين المتحدي الطائفة والملة.

- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية.

- إثبات تاريخ المحررات العرفية والدفاتر التجارية للتاجر أو الشركة ودفاتر محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للشركات بعد ترقيم صفحاتها بمعرفة التاجر أو الشركة.

- وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.

- حفظ أصول المحررات التي توثقها وموافاة المكتب الرئيسي بصور من كل منها.

- إعطاء صور من المحررات الموثقة التي تم توثيقها ومرفقاتها.

- قبول وإيداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية مثل الوصايا المظروفة (المغلقة) والوصايا المفتوحة.

- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية أو التأشير على الدفاتر التجارية.

ويستفيد من الخدمة جميع المواطنين المصريين والأجانب المقيمين وذوي المصلحة أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي، ويكون الدفع عند الاستلام في مكتب التوثيق.

خدمات مكاتب الشهر العقاري

- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (المراجعة الفنية).

- إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.

- تصوير المحررات التي يطلب شهرها.

- حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.

- إعطاء الشهادات العقارية.

- إعداد فهارس المحررات التي تشهر.

- التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي الإدارة العامة للمحفوظات.

- إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها.

- الترخيص بالاطلاع كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.

ويستفيد من هذه الخدمة جميع المواطنين المصريين والأجانب المقيمين وذوي المصلحة أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي، والدفع عند الاستلام في مكتب الشهر العقاري.