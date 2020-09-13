السودان: انخفاض منسوب نهري النيل والعطبراوي

بلغ منسوب النيل الرئيسي، اليوم، 15.59 سم بانخفاض 5 سم عن الأمس وارتفاع 50 سم عن العام الماضي.

فيما بلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 14.48 سم بانخفاض 10 سم عن الأمس وانخفاض 10 سم عن العام الماضي، الفاصل المداري يمر شمال ولاية البحر الأحمر وشمال مدينة أبو حمد مارا بمدينة كريمة وشمال الولايات الغربية، ومن المتوقع أن يتقدم قليلا خلال اليوم وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.

وتشير غرفة عمليات الدفاع المدني بولاية نهر النيل، إلى أنَّه يوم أمس شهد رياحاً واتربة شديدة بمحلية ابوحمد

ونبهت غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بالولاية جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل والعطبراوي والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من الفيضانات، بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.