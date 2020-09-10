على غرار السودان.. فيضانات النيجر تقتل 65 شخصا وتدمر 34 ألف منزل

أعلنت السلطات في النيجر، أن الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ يونيو خلفت 65 قتيلاً وأكثر من 300 ألف منكوب، في حين لا تزال المياه تغمر أحياء عدة من نيامي، عاصمة الدولة الفقيرة والجافة في الساحل الإفريقي.

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة في نهاية أغسطس، أفادت بتسبب الفيضانات بـ45 قتيلاً و226 ألف منكوب.

وقالت وزارة العمل الإنساني وإدارة الكوارث، الأربعاء، إن حصيلة الفيضانات على الصعيد الوطني هي تضرر 329.958 شخصاً أي 38.099 أسرة، وسقوط 65 قتيلاً، 51 منهم قضوا من جرّاء انهيار منازلهم بسبب الفيضانات والـ14 الباقون قضوا غرقاً، بالإضافة إلى 90 جريحا، بحسب وكالة "فرنس برس".

وأضافت، أن الفيضانات أسفرت أيضا عن تدمير 34.000 منزل وكوخ، في حين غمرت المياه 5768 هكتارا من الأراضي المزروعة.

وتعد فيضانات النيجر الثانية بعد السودان الذي يعيش منذ أيام كارثة طبيعية بسبب فيضان نهر النيل نتجت عنها أزمات إنسانية مع وفاة 103 وهدم آلاف، جزئيا أو كليا، وتضرر أكثر من نصف مليون شخص، حسبما أعلنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية في السودن لينا الشيخ.

وقال الدفاع المدني السوداني في نشرة دورية، إن السيول أدت لمقتل 103 أشخاص، وإصابة 50 آخرين، وإنهيار 27341 منزلا كليا، و42210 منزلا جزئيا.

وأشارت النشرة إلى تضرر 4208 أفدنة زراعية، ونفوق آلاف المواشي وخسائر لدى المتاجر.