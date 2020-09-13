ضبط مصنع ينتج كمامات غير مطابقة للمواصفات بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط مصنع في مدينة العبور لإنتاج الكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتي تشكل خطرا على الصحة العامة وتم ضبط 629 ألف و500 كمامة داخل المصنع جاهزة للتوزيع وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد وجود مصنع في مدينة العبور لإنتاج الكمامات الطبية غير المطابقه للمواصفات القياسية وبمداهمة المصنع تم ضبط 629,500 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرا بالغا على الصحة العامة "منتج نهائي" و90000 متر أقمشة و2000 قطعة "دعامة بلاستيكية" دون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات "مستلزمات إنتاج" وتم تحرير المحضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.