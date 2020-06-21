"أزمات كفر العمار" توزع كمامات وكحول على طلاب الثانوية في القليوبية

وزعت لجنة الأزمات بقرية كفر العمار التابعة لطوخ بالقليوبية، كمامات وكحول على طلاب الثانوية العامة قبل ذهابهم للجان الامتحانات، لمساعدة الطلاب على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تعليماته بالتنسيق بين الأمن والوحدات المحلية لمنع تواجد أي تجمعات لأهالي الطلاب والمواطنين بمحيط اللجان، مشددا على اتخاذ أقصى درجات الحماية والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب الذين يؤدون الامتحانات، وتوفير وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات، واتخاذ التدابير التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

وشدد المحافظ على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم، بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحا، وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان الامتحان .

وعدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة للعام الحالي بمحافظة القليوبية 39256 طالبا وطالبة، وعدد اللجان الأساسية 112 لجنة، وعدد اللجان الاحتياطية 12 لجنة.