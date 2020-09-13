شكري: زيارة السيسي لأرمينيا كانت مقررة لولا ظروف كورونا

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إنَّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأرمينيا كانت مقررة لولا ظروف فيروس كورونا وإعاقة الانتقال والتواصل على المستوى السياسي وسيتمّ تحديد موعد مناسب لإتمام الزيارة، مؤكّدا أنَّه تمت مناقشة زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، خاصة أنَّه توجد إرادة سياسية قوية للعمل المشترك والعمل المشترك في المنظمات الدولية وهناك رؤية مشتركة في الكثير من القضايا.

وتابع شكري: خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة مع نظيره الأرميني "يوجد قطاع عريض من المصريين من أصل أرميني أصبحوا ممتزجين بالمجتمع المصري بعدما أتوا لمصر في وقت شدة وحاجة ووجدوا ترحابًا واحتضانًا، وأصبحوا جزء يفتخر به المصريون بعدما قدموا إسهامات عدة، وهذا الرباط التاريخي القوي يعتز به المصريون".

وأضاف شكري، أنَّ القرب والتوافق بين مصر وأرمينيا في العديد من القضايا يعزز من العلاقات بين البلدين، كاشفًا أنَّه تمّ التطرق لقضايا تتعلق بجهود الدولتين بمكافحة فيروس كورونا وأهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة هذه التحديات، وتم التحدث حول تكثيف الزيارات المتبادلة.