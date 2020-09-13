وزيرة الصحة: "الست المصرية بتاخد فرصتها في عهد الرئيس السيسي"

علقت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على حصولها للقب السيدات الأفارقة الأكثر تأثيرا وإلهاما في 2020، قائلة: "السيدة المصرية عظيمة ومؤثرة على مدى التاريخ، لكن مش بتاخد الفرص أنها توضح قدرتها على العطاء إلا لما أخدت الفرصة في عهد الرئيس السيسي".

وأضافت "زايد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هناك الكثير والمئات من السيدات في مصر يستحقن ألقاب كثيرة، موجهة الشكر للقيادة السياسية التي أتاحت للمرأة المصرية أن تؤدي وتخدم بلدها، "شرف ليا أخدم بلدي في أي وقت".

وحازت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، والدكتورة رشا قلج الرئيس التنفيذى لمؤسسة "ميرك" الخيرية الدولية على لقب السيدات الأفارقة الأكثر تأثيرا في أفريقيا لعام 2020.

وضمت القائمة التي شملت 100 سيدة أفريقية مؤثرة كل من السيدة الأولى لناميبيا والرئيسة السابقة لليبريا وعدد من السيدات الأفريقيات الملهمات اللاتى نجحن فى تحقيق انجازات مهمة خلال عام 2020، وتم ترشيح الأسماء الفائزة من خلال استطلاع رأى أجرته إحدى الوكالات الأفريقية الرائدة لعدد كبير من الشخصيات العلمية والأكاديمية وعلى الصعيدين المحلي والدولي لتحديد 100 امرأة أفريقية الأكثر تأثيرا فى القارة السمراء خلال عام 2020.