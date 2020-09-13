المالية: تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اعتبارا من يناير 2021

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب التابع لوزارة المالية، إنه جرى اختيار 130 شركة لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، وسيصل هذا الرقم لـ340 شركة في فبراير المقبل، وفي مايو المقبل 2021، سيتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية على 3 آلاف شركة، تمهيدًا لتعميمها فيما بعد، لتكون جاهزة تماما للعمل في 2021.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى: "لا يوجد تطبيق ضريبة جزافية على أحد، وكل التعاملات يجب أن تكون مسجلة على المنظومة، والضريبة ستكون من واقع إقرار المواطن".

وأشار إلى أنّه اعتبارا من 1 يناير 2021، يقدم الممولون إقرارتهم إلكترونيا، ولن يكون لديهم تعامل مع الجمهور، وبالتالي سيخفض حالات الانتقال إلى المأمورية.