عاجل.. شكري: سياسات تركيا لا تقود لحوار أو بدء صفحة جديدة

علق سامح شكري وزير الخارجية المصري، على التصريحات التركية، صباح اليوم حول رغبتها في عودة العلاقات المصرية التركية، مشددًا على أنَّ مصر ترصد الأفعال لا الحديث والتصريحات لأن الحديث إن لم يكن متفق ومتوافق مع السياسات فلا يصبح لهذا الحديث أهمية.

وأضاف شكري، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة مع نظيره الأرميني "نرى سياسات تركيا في التواجد العسكري على الأراضي الليبية والعراقية والتوتر القائم بشرق المتوسط، وكل ذل ينبئ بسياسات توسعية مزعزعة للاستقرار في المنطقة وبالتالي لا تقود لحوار وتفاهم وبدء صفحة جديدة، وليس الأمر بما يصرح به بل الأفعال والسياسات التي تعزز من الاستقرار وتتسق مع قواعد العلاقات الدولية، والشرعية الدولية هي التي تهد في هذه المرحلة".