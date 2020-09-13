لقاء الخميسي تكشف تطورات الحالة الصحية لـ"جمال يوسف": سيخضع لمسح ذري

كشفت النجمة لقاء الخميسي، تفاصيل الحالة الصحية للفنان جمال يوسف، بعد زيارتها له في منزله، أمس السبت، رفقة الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

وقالت لقاء، لـ"الوطن"، إن يوسف انتهى من جلسات العلاج الكيميائي منذ شهر تقريبًا، مضيفة: "هذه الجلسات تسببت في عدم قدرته علي تناول الأطعمة، لتأثر منطقة البلعوم وانغلاقها بشكل كامل، حيث كان يتعاطي المحاليل بديلًا للطعام".

وأضافت: بدأت حالته في التحسن بعد مرور شهر، حيث بدأ في شرب السوائل، والتمكن من الحركة داخل أرجاء المنزل، فضلًا عن سريان الطاقة في جسده، حيث من المقرر أن يُجري أشعة مسح ذري خلال الفترة المقبلة، وكلنا متفائلون خيرًا أن يكون الورم قد زال تمامًا ليستعيد عافيته من جديد.