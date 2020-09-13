لقاء الخميسي تكشف كواليس زيارتها لـ جمال يوسف: يملك أسرة محبة للحياة

كشفت النجمة لقاء الخميسي، كواليس زيارتها للفنان جمال يوسف في منزله، أمس السبت، رفقة الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، للاطمئنان علي حالته الصحية ودعمه بعد إصابته بمرض سرطان البلعوم الأنفي.

وقالت "لقاء"، لـ"الوطن"، إنَّ جمال زميل عزيز وإنسان محترم، وزيارته لها بالأمس كانت مُبشرة للغاية، بحسب قولها، مضيفة: "الحالة النفسية لجمال تحسنت كثيراً، وازدادت قوته بعد أن لمس مشاعر الحب ممن حوله، والحقيقة أنه يملك أسرة جميلة ومحبة للحياة ومنزلهم ينعم بالدفء، فضلاً عن كون زوجته سيدة مصرية قوية تحبه وتدعمه ومثلما نقول باللهجة الدارجة شايلاه من على الأرض شيل".

وتابعت "لقاء": "زيارتنا له بالأمس كانت دافئة للغاية، والأب بطرس رجل رائع وإنسان بكل ما تحمله الكلمة من معني، وأدعو الله أن يكون مُعافى تماماً في زيارتنا المقبلة له، كما أتمنى تعافي كل مريض في بلدي، وتقديم كل سبل الدعم النفسي لهم، لأنها تنعكس بالإيجاب على حالتهم الصحية".