عائشة بن أحمد تدعو لقاء الخميسي وريم مصطفى لمشاهدة "توأم روحي"

دعت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، صديقتيها لقاء الخميسي وريم مصطفى، لمشاهدة فيلمها الجديد "توأم روحي" بإحدى دور العرض السينمائي.

ومن المقرر سفر أسرة الفيلم، غداً، إلى محافظة الغربية، لحضور عرضين مع الجمهور لمتابعة ردود الفعل إزاء تجربتهم السينمائية الجديدة، حيث سيسافر حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والمخرج عثمان أبولبن.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول زوج يفقد زوجته ليتعرض لمعاناة كبيرة بعد رحيلها، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، نهال عنبر، حنان سليمان، عزوز عادل، من تأليف أماني التونسي، إنتاج أحمد السبكي.