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محمود مسلم

"الضرائب": حوافز للممولين الملتزمين بإقراراتهم الضريبية

كتب:

بسمة عبدالستار
08:48 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب

سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب

أكد سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، تقديم حوافز للممولين الملتزمين بإقراراتهم الضريبية.

وقال "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، إن "هناك حوافز للممول الملتزم، ويتم اختيار عينة كل فترة، وكل شهر، المنتظم الذي لا يوجد عليه مخالفات بإقراراته يتم تقدير حافز يُخصم من ضريبته".

وذكر أنه السياسة الضريبية مستقرة ولا تغيير بها، ولا يوجد زيادة في الأسعار أو إضافة في البنود، ولكن يتم توسيع القاعدة الضريبية فقط، من خلال إضافة المتهربين من المنظومة.

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