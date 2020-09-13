مستشفيات الأقصر تستقبل 27 من راغبي الترشح لـ"النواب"

أكدت مصدر طبية بمديرية الصحة في محافظة الأقصر أن المستشفيات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإجراء الكشف الطبي على راغبي الترشح في انتخابات مجلس النواب، على مستوى المحافظة، استقبلت حتى الآن 27 من راغبى الترشح، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبيان مدى لياقتهم الصحية، ضمن الإجراءات المطلوبة لاستيفاء أوراق الترشح، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا".

وأعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه يتم الكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب بمستشفيات الأقصر الدولي، وأرمنت التخصصي، والمجالس الطبية بالأقصر، تحت إشراف المجالس الطبية المتخصصة.

وبدأت محافظة الأقصر إجراءات الكشف الطبى على المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب، اعتباراً من الجمعة الماضي، تحت إشراف الدكتور أحمد حمزة، مدير المجالس الطبية المتخصصة، تنفيذاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعليمات وزيرة الصحة والسكان.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الجهات المعنية قررت توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب من 11 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجاري، من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، بناءً على توجيهات الدكتور محمد حسن زيدان، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة.