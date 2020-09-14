الأورمان تسلم 140 كشك مواد غذائية للأرامل ومعدومي الدخل بالأقصر

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، وصول عدد الأكشاك التي تم تسليمها للمستفيدين بمحافظة الأقصر إلى عدد (140) كشك شامل البضاعة والكهرباء بالتعاون وبالتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الإجتماعى للأرامل ومعدومى الدخل بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة.

وأكد شعبان أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أي مبالغ على الإطلاق، موضحًا أن الجمعية قدمت في جانب تسليم الأكشاك على مدار الأعوام السابقة بمحافظات الجمهورية المختلفة عدد (7،152) كشك.

وأشار إلى أن "الأورمان" بمحافظة الأقصر سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

واختتم شعبان أن الجمعية مستمرة خلال عام 2020 في خطاطها لتنفيذ مبادرتها الانسانيه وتقديم مساعدتها الموسمية للأسر غير القادرة في كافة أنحاء المحافظة.