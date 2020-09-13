بالصور,, تخفيضات بين 25 و60% بقيمة التصالح في مطروح

أصدر محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، اليوم الأحد، القرار رقم 322 لسنة 2020 بشأن إقرار تخفيض قيمة المتر المسطح في مخالفات البناء بمدن وقرى ونجوع المحافظة بنسب تتراوح بين 25 و60% من القيمة السابق إقرارها في ديسمبر 2019.

وقال المهندس إبراهيم الحفيان، مدير عام التخطيط العمراني، إن اللجنة انتهت من أعمالها بحضور خبراء التقييم العقاري، وممثل هيئة الخدمات الحكومية، وإقرار قيمة التصالح في المباني السكنية في نطاق قرى وتوابع ونجوع المحافظة، لتكون بقيمة 50 جنيهاً للمتر المسطح، وهو مايعادل الحد الأدنى في القانون.

كما تم النظر بعين الاعتبار لأعضاء الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان الواقعة في مناطق الاستخدام السياحي أو السكني السياحي، وتم التخفيض بنسبة 60% ليصبح المتر المسطح بقيمة 800 جنيه، بدلاً من 2000 جنيه.

ووجه محافظ مطروح رؤساء مجالس المدن بالعمل بالقرار على الفور، تيسيراً على الأهالي في ربوع المحافظة، الذين سبق وتقدموا بطلبات التصالح، أو الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، موضحاً أن جميع التيسيرات التي تم إقرارها تسري على كل الحالات السابقة والحالات الحالية والمستقبلية، وأنه سيتم عمل مقاصة سعرية لمن سبق لهم سداد قيمة 25% على الأسعار القديمة، في ظل توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتحديد قيمة تخفيض كلية 25% عند السداد الفوري لقيمة التصالح.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن للتصالح، بسرعة التقدم للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، للاستفادة من التيسيرات التي قامت باعتمادها الحكومة، والاستفادة أيضاً من تخفيضات المحافظة قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية سبتمبر الجاري.