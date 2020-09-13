"مصر القديمة" تتفوق على "المعادي" في قيمة التصالح.. المتر بـ1600 جنيه

بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، ومنح مهلة لمدة شهرين لاستكمال الاوراق والمستندات المطلوبة لـ التصالح ومراعاة البعد الاجتماعي في مراجعة قيم التصالح.

رصدت "الوطن" سعر المتر الصناعي في قيم التصالح على مخالفات البناء داخل أحياء محافظة القاهرة ، وتفاوتت الأسعار بين الأحياء وأقل سعر موجود في حي التبين، فعلى سبيل المثال: "التبين أ" يتراوح سعر المتر ما بين 230 و155 و80 جنيهًا، و"التبين ب" أسعار المتر تترواح بين 180 و130 و120 جنيهًا حسب مساحة الشارع وطبيعة المنطقة.

وفي حي السيدة زينب، تتراوح الأسعار ما بين 300 و250 و150 جنيهًا للمتر الصناعي، أما المعادي السعر يتراوح ما بين 1000 و800 و500 و300 جنيه، وفي دار السلام تتراوح الأسعار ما بين 500 و300 و150 جنيهًا، وفي حلوان ما بين 500 و250 و150 جنيهًا، والمقطم ما بين 400 و300 و200 جنيه.

وفي حي المعصرة، تتراوح الأسعار بين 250 و200 و175 و100 جنيه، والبساتين ما بين 700 و560 و460 و280 جنيهًا، وفي الخليفة ما بين 250 و200 و100 جنيه، وطرة ما بين 500 و200 و100 جنيه، ومصر القديمة ما بين 1600 و1400 و500 و300 و150 جنيهًا، ومصر الجديدة تتراوح الأسعار ما بين 900 و800 و200 جنيه، والمطرية ما بين 400 و300 و250 و130 جنيهًا، وعين شمس ما بين 400 و300 و160 و130 جنيهًا.

من ناحية أخرى، تواصل أحياء محافظة القاهرة وضع ملصقات على جدران العقارات المخالفة تنذر أصحابها بأنَّ نهاية تقديم طلبات التصالح في 30 سبتمبر الجاري، وعلى المواطنين عدم التعامل مع العقار المخالف حفاظًا على الأرواح والأموال.

وأكّدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنَّه تمّ التنبيه على رؤساء الاحياء بوضع ملصقات على أى عقار مخالف كانذار اخير للمخالفين.

وأضافت نائب محافظ القاهرة لـ"الوطن"، أن هناك إقبال على المراكز التكنولوجية بالأحياء التي تعمل حتى فترة مسائية للتيسير على المواطنين، وتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأشارت إلى أنَّها وجهت رؤساء الاحياء بمتابعة المراكز والتواجد باستمرار في المراكز لإزالة أي عراقيل ومتابعة العمل، داعية المواطنين إلى ضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المقررة في 30 سبتمبر الجاري.

وبينت أنَّها اقترحت التنبيه على المواطنين بكل الوسائل الممكنة لتقديم طلبات التصالح سواء باستخدام مكبرات صوت تجوب الشوارع وخلافه، مؤكّدة أنَّ يتخلف عن التصالح خلال الفترة المحددة سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من إزالة وخلافه.