إجراءات وضوابط زيارة مكتبة الإسكندرية مع استئناف نشاطها بالكامل

أعلنت مكتبة الإسكندرية استئناف نشاطها بالكامل بدءًا من اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر الحالي، من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 3:30 عصرًا، من الأحد إلى الخميس.

وأوضحت المكتبة أنّ ذلك يأتي وفقًا للإجراءات الاحترازية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء، على ألا يزيد العدد المسموح بدخوله يوميًا على نسبة 50% من متوسط عدد التذاكر التي تم بيعها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووضعت المكتبة بعض الإجراءات الاحترازية لدخول القبة السماوية على النحو التالي:

ضوابط زيارة القبة السماوية

1. يجب ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالقبة السماوية كما أنّه لا يُسمح بالدخول إلا بالكمامة.

2. الالتزام بمراعاة التباعد الاجتماعي والعلامات الموجودة على الأرض عند الدخول والخروج من القبة.

3. الحد الأقصى للزوار لدخول العرض 50 فردًا فقط.

4. يجب الحضور قبل موعد العرض بـ20 دقيقة على الأقل.

5. يجب قراءة التعليمات المرفقة مع الجدول أدناه جيدا قبل دخول العرض والالتزام بها.

6. يمنع الدخول بعد الموعد المحدد للعرض.

7. في حالة التأخر عن الموعد المحدد للعرض، لا يرد ثمن التذكرة ولا تستبدل.

8. جميع العروض للأطفال ابتداءً من 6 سنوات.

9. يمنع دخول الأطفال دون السن المحددة للعرض، مع مراعاة ضرورة تقديم ما يثبت السن إذا لزم الأمر.

10. ممنوع التصوير أو التسجيل بكل أنواعه أثناء العرض.

11. يمنع دخول المأكولات أو المشروبات داخل قاعة العرض.

12. يجب إغلاق الهواتف المحمولة أثناء العرض.

13. يمنع التدخين داخل مبنى القبة السماوية.

ضوابط زيارة متحف الآثار

- الالتزام بعدم لمس الآثار وفتارين العرض.

- غسل الأيدي واستخدام مطهرات الأيدي أثناء الزيارة.

- ارتداء الكمامات الواقية طوال مدة الزيارة.

- الالتزام بزيارة المتحف في الفترة المخصصة للتذكرة الصادرة.

- الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

- العدد الأقصى للزوار أثناء الجولات الإرشادية داخل المتحف هو 10 أفراد فقط.

- الالتزام باتباع مسار الزيارة المحدد داخل المتحف.

- الالتزام باتباع تعليمات موظفي المتحف.

- الالتزام بعدم ترك أي مخلفات أو مهملات أثناء الزيارة.