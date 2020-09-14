التعليم العالي: الجامعات الحكومية تتسلم معامل معتمدة بأحدث المعايير

قام مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل فريق من الخبراء المتخصصين في المعامل البحثية؛ للقيام بتسليم وتسلم المعامل التي تم تأسيسها على أحدث المعايير العالمية طبقاً للمنظمة الدولية ILAC.

وسيتم تسليم عدد من المعامل إلى الجامعات الحكومية، وهي: معمل الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطري جامعة السادات، ومعمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه بكلية العلوم جامعة دمياط، والمعمل المركزي لوحدة سلامة الغذاء، ومعمل جيوكيمياء العناصر الدقيقة والسلامة بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، ومعمل تحليل متبقيات المبيدات في الغذاء بكلية الزراعة جامعة عين شمس، ومعمل القياسات الطيفية الديناميكية فائقة السرعة بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، ومعمل مركز البصمة الجينية للسرطان بكلية الطب جامعة طنطا، وثلاثة معامل بجامعة أسيوط، وهم: معمل التدفق الخلوي المركزي بكلية الطب، ومعمل ميكانيكا التربة والأساسات بكلية الهندسة، ومعمل وحدة طب الاحياء المائية بكلية الثروة السمكية.

وبلغت قيمة تأهيل المعامل منذ عام 2014 حتى 2020 إلى ما يقرب من (60 مليون جنيه) من حساب وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي تم اعتماد 80 معملا خلال هذه الفترة الزمنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام عبدالخالق المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، أن المعامل تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة؛ لتقديم خدمات مجتمعية متميزة وتطبيق نظام الجودة، للحصول على أعلى دقة للنتائج، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع 144 معمل في 20 جامعة، منذ بدء المشروع وتم اعتماد 99 معمل وتشمل(45 معمل طبي - 54 معمل غير طبي، وجاري اعتماد 21 معمل (13 معمل طبي - 8 معامل غير طبية)، مشيرا إلى أن الوحدة ستقوم بزيادة عدد المعامل الخدمية المعتمدة طبقا للمعاير الدولية، وربطها بالصناعة.

أكد مصدر مسئول بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن العمل يجرى حاليا على قدم وساق للانتهاء من ملف اللقاح المصري لفيروس كورونا "كوفيد 19"، المحضر في معامل المركز، وذلك للبدء في التجارب الإكلينيكية على المتبرعين، مضيفا أنه يجرى أيضا العمل على الانتهاء من تجارب الحيوانات بشأن الـ 3 أمصال الأخرى المعدة للفيروس.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "لوطن"، أنه يجرى حاليا التنسيق مع هيئة الدواء المصرية، بشأن الإعداد لإجراء التجارب الإكلينيكة للقاح المصري على المتبرعين بدءا من الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن غدا الأحد، ستصدر التصاريح اللازمة بشأن البدء على المتبرعين، موضحا أنه تم اختيار 100 متبرع حتى الآن لبدء التجارب عليهم، بعدد من المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كمرحلة أولى من مرحلة التجارب، مؤكدا أن جميع المتبرعين تم اختيارهم وفقا للمعايير الصحية المتبعة والموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، بشأن اختيار المتبرعين "صحتهم تمام".

100 متبرع للمرحلة الأولى في التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا المصري

وأكد المصدر، أن التجارب على الحيوانات أثبتت سلامة وصحة اللقاح، موضحا أنه "آمن 100% أن شاء الله، ولولا ذلك لم نكن نبدأ التجارب على المتبرعين"، مشيرا إلى أن مراحل التجارب على المتبرعين يسير وفقا لمراحل، حتى الانتهاء من فعالية اللقاح، قائلا:" اختيار المتبرعين تم للفئات العمرية من 18 عاما وحتى 55 عاما، وصحته سليمة 100%، وليس مصابا بأي مرض سواء سكر أو ضغط أو كورونا أو أي مرض مزمن، وذلك حتى نستنتج التقارير بشأن فعالية اللقاح".