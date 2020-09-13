الأعلى للإعلام: تحقيق عاجل مع رضوى الشربيني بعد حديثها عن غير المحجبات

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفق بيان مقتضب للمجلس منذ قليل.

وكانت رضوى الشربيني فاجأت الجمهور برسالتها لكل من ترغب في خلع الحجاب، بقولها لها: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب في خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لهن: "انتي أحسن عند ربنا".

وطلبت رضوى الشربيني من المحجبات أن يبحثن عن ما يجعلهن أجمل بالحجاب، وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط.