الأعلى للإعلام يضع 5 ثوابت للدولة الوطنية: الحدود والعلم والجيش منها

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 5 ثوابت للدولة الوطنية، يجب احترامها، متمثلة في الحدود الجغرافية، العَلَم والنشيد الوطني، والقوات المسلحة، والحفاظ على الهوية المصرية.

وجاءت المحددات الخمسة، ضمن 10 توصيات تمخضت عنها ورشة عمل عقدت بدعوة من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيسي الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

ورشة عمل عن الأمن القومي تطالب بمراجعة أكواد المجلس

وناقش الحضور، محددات وتحديات الإعلام في معالجته لقضايا الأمن القومي، وانتهى المجتمعون إلى أن حرية الإعلام، وتداول المعلومات أفضل السبل، لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري، وتشكيل الوعي الجمعي، وصد الهجمات والحملات التي تقودها المنصات الإعلامية المعادية بالتشكيك والأكاذيب والشائعات.

وفي هذا السياق، توافق المجتمعون على مجموعة من التوصيات، أبرزها العمل على وضع استراتيجية إعلامية متكاملة، تقوم على مراعاة القواعد المهنية والوطنية، في إطار الدستور والقانون، ويكون من شأنها تمكين الإعلام، من أداء دوره في نشر المعرفة، وتشكيل الوعي، وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات، بما لا يضر بالأمن القومي.

كما أكدوا على احترام ثوابت الدولة الوطنية المتمثلة في الحدود الجغرافية، واحترام العَلَم والنشيد الوطني، والقوات المسلحة، والحفاظ على الهوية المصرية، ومراجعة الأكواد الإعلامية، بما يتناسب مع الدستور والقانون وحرية الصحافة والإعلام، وعدم التضييق عليها، وأن تكون هناك محددات واضحة لرؤية استراتيجية واضحة، يتم العمل بمقتضاها.