"شهيد شهامة" جديد بالقناطر.. حاول منع 3 شبان من معاكسة فتاة

شهدت محافظة القليوبية سقوط "شهيد شهامة" جديد، حيث لقي سائق "توك توك" شاب مصرعه، في مشاجرة مع 3 شبان بدائرة مركز القناطر الخيرية، نتيجة تدخل المجني عليه لمنع المتهمين من معاكسة إحدى الفتيات بالشارع.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة مركز القناطر، بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة، عقب مناظرة الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، العميد محمد غيث، بورود إشارة من مستشفى القناطر بوصول "محمود م. ع."، سائق "توك توك"، 17 سنة، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح طعني أعلى الصدر.

على الفور، انتقل الرائد أسامة مشهور، رئيس مباحث المركز، إلى محل البلاغ، وتبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وكل من "محمود ش."، سائق "توك توك"، و"محمد خ."، صاحب مشتل، و"أحمد ع."، سائق، بسبب قيام المتهمين بمعاكسة إحدى الفتيات في الشارع، فتدخل المجني عليه محاولاً منعهم، فتعدوا عليه بالضرب، وقام أحدهم بطعنه بسلاح أبيض "مطواة".

تمكن النقيب إسلام صادق، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بمباحث المركز، من ضبط المتهمين، والتحفظ على أداة الجريمة، وبعرضهم على النيابة، بعد تحرير المحضر اللازم، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.