تجديد حبس عاطل قتل عاملا أخذا بالثأر في القناطر

أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر بالقليوبية، تجديد حبس عاطل 15 يوما، أطلق الرصاص على عامل أخذا بالثأر في القناطر الخيرية أثناء مشاجرة بين عائلتين.

وكشفت التحقيقات عن أن عائلتي المتهم والمجني عليه، بينهما خلاف ثاري كان الدافع الرئيسي في الحادث.

كان عامل لقي مصرعه بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين في القناطر الخيرية، بسبب الخلافات الثأرية.

جرى نقل الجثة الى المستشفى، وألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر، يفيد تلقي المقدم عبد الرحمن الفحل نائب المأمور بلاغا من الأهالي بقيام أحد أبناء عائلة الجارحي بإطلاق أعيرة نارية على بعض أفراد عائلة سلامة بأبوالغيط.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين قيام "م ا س"، 31 سنة، عاطل، بالتوجه إلى مسكن عائلة سلامة بنفس المنطقة وقيامه بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته أمام المنزل، نتج عنها إصابة "س م ح" عامل، ومقيم أبو الغيط بطلق ناري بالرأس وتم نقله لمستشفى القناطر العام، وتوفي عقب وصوله.