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محمود مسلم

لاجارد تحث حكومات منطقة اليورو على الإنفاق بسخاء أثناء التعافي الاقتصادي

كتب:

وكالات
03:25 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
كريستين لاجارد

كريستين لاجارد

  - قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الأحد إن على حكومات منطقة اليورو مواصلة الإنفاق بسخاء للحيلولة دون ارتفاع معدل البطالة ومن أجل تعزيز الثقة بينما تتعافى المنطقة من ركود اقتصادي غير مسبوق.

وقالت في كلمة “الثقة في القطاع الخاص تعتمد بدرجة كبيرة على الثقة في السياسات المالية”.

وتابعت “استمرار سياسة التوسع المالي ضروري لتجنب فقد مفرط للوظائف ولدعم دخل الأُسر إلى أن يقوى التعافي الاقتصادي”.

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