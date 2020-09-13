محافظ الدقهلية: 50 جنيهاً للتصالح بالقرى وخصم 25% للدفع الفوري

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن سعر المتر في التصالح بمخالفات البناء لجميع القرى والعزب في نطاق المحافظة، سيكون طبقاً للحد الأدنى للسعر، وهو 50 جنيهاً للمتر، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وبحسب بيان لمحافظة الدقهلية، فقد وجه "مختار" رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، على مستوى المحافظة، بضرورة الالتزام بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح بواقع 50 جنيهاً للمتر بالقرى والعزب بنطاق المحافظة، مع خصم نسبة 25% من القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح، في حالة السداد الفوري.

وناشد المحافظ جموع المواطنين المخالفين سرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الأيام القليلة القادمة، وقبل نهاية المهلة المحددة في 30 سبتمبر الجاري، آخر موعد لتقدم طلبات التصالح، وأوضح أن هذه القيمة تم إقرارها لسعر المتر بالقرى والريف، بغض النظر عن مكان العقار وتميزه، وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه لمراعاة الظروف الاجتماعية لأهالينا في الريف.

وذكر أن القانون ينص على أن كل ما يتم تحصيله نتيجة للتصالح في مخالفات البناء، يتم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات بهذه المناطق، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وشدد على أن الدولة لن تسمح بأي مخالفات بناء جديدة، وأن كافة أجهزة الدولة ستتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة جديدة للبناء المخالف.