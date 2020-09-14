شروط الحصول على إعانة المرافق لصاحب معاش العجز الكامل

قالت الهيئة القومية للتأمينات، إنه ​يقصد بمعاش العجز الكامل المستديم " المعاش الذي استحق لثبوت العجز الكامل"المرضى- الإصابي" أثناء الخدمة أو بعدها خلال سنة أو بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة".

وأضافت الهيئة أنه يقصد بالولد العاجز عن الكسب أي من فئة الأولاد "أبناء وبنات" ممن يكون لديهم عجز بالميلاد أو نتيجة إصابة بمرض أو حادث وقع قبل بلوغ سن الستين يفقدهم 50% من القدرة علي الكسب ، وأن يكون السن يزيد علي 14 عاماً وذلك إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

وحددت الهيئة شروط الحصول على المعاش كالتالى:

​- حالات فقد البصر كلياً

-فقد الذراعين .

ـ فقد الطرفين السفليين.

ـ الشلل الرباعى الكامل.

ـ شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة.

ـ الشلل النصفى العام المقعد عن الحركة.

ـ المرض العقلى.

ـ هبوط القلب المزمن الشديد.

ـ التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة.

ـ الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.

- الحالات الأخرى التى تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية .

وحددت الهيئة اجراءات الحصول على الخدمة كالتالى :

-تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى إذا قررت عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً مستديماً أو قررت توافر حالة العجز عن الكسب للإبن أو للإبنة أن تقرر فى الوقت ذاته مدى حاجته للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

- إذا إستدعت حالة صاحب معاش العجز الكامل المستديم أو الولد العاجز عن الكسب إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر، بعد ثبوت عجزه، له أن يتقدم بطلب لعرضه على الهيئة العامة للتأمين الصحى للنظر فى طلبه.