طرق سداد اشتراكات التأمينات بالقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن نظام التأمينات يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطي 25 مليون مواطن، مضيفا أن التحدي الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.

وأكد اللواء جمال عوض، أنه كان هناك طلب بإرجاء سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع السياحي دون احتساب مبالغ إضافية أو غرامات لأنها من أكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن القرار بإعفائهم كان حتى نهاية يونيو، لكن الهيئة قامت بمد سريان القرار، مؤكدا أنه لن يتم سداد مبالغ إضافية عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.

وأعلن "عوض"، عن صدور قانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من جزاءات مالية، ونشر في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن القانون ذكر مايلى:

- من سدد أصل اشتراكاته قبل صدور القانون أي قبل 16 أغسطس، ويسدد حاليا في المبالغ الإضافية التي حسبت عليه؛ تسقط المبالغ الإضافية؛ أي أن كل من سدد الاشتراكات قبل 16 أغسطس ُيعفى من سداد مبالغ إضافية، مضيفا أن هناك 31404 منشآت بإجمالي مديونية 982.9 مليون جنيه.

- القانون يعطي من 17 أغسطس 2020 حتى 15 أكتوبر 2020 - 60 يوما - فرصة إعفاء 90% من المبالغ الإضافية المستحقة عند تسديد أصل الاشتراكات.

- من 16 أكتوبر حتى 14 ديسمبر، إعفاء 70% من المبالغ الإضافية، ومن 15 ديسمبر لـ 14 فبراير 2021 يسدد أصل الاشتراكات بإعفاء 50% من المبالغ الإضافية.