مقتل "عجوز" على يد مجهولين بدافع سرقتها في شبرا الخيمة

شهدت منطقة "الشرقاوية"، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها "عجوز"، لقيت مصرعها على يد "مجهولين"، بدافع السرقة، وتمكن الجناة من الهرب.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين للتشريح ومعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار الجناة.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً بورود بلاغ من أهالي منطقة "الشرقاوية"، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بعثورهم على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها.

على الفور، انتقل فريق من المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية إلى محل البلاغ، وبمناظرة الشقة تبين أن القتيلة تُدعى "ف. م"، 65 سنة، تعيش بمفردها داخل الشقة، وتبين وجود بعثرة في محتويات الشقة، ورجح فريق البحث الجنائي أن القتل بدافع السرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.